Житель Сальяна задушил волка голыми руками – ФОТО

2017-07-20 14:10 | www.oxu.az | 3

Житель села Хыдырлы Сальянского района Гадиров Реджеб Шахы оглу задушил напавшего на него волка. Однако в схватке с диким животным мужчина получил тяжелые ранения.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, рано утром Гадиров вывел скот на пастбища. Сразу после рассвета он заметил волка, подкрадывающегося к животным, и попытался прогнать хищника палкой.

Разозленный зверь попытался вцепиться Реджебу в шею. Мужчина, отступая назад, потерял равновесие и упал, волк вцепился ему в лицо и стал мотать из стороны в сторону.

Мужчина удушил животное после тридцати минут схватки. В данное время состояние Реджеба Гадирова оценивается как средней тяжести.

Э.А.

