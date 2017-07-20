Назначен новый гендиректор Azertelecom

2017-07-20 14:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Фуад Аллахвердиев назначен генеральным директором ООО Azertelecom, сообщили Trend в четверг в компании.

Аллахвердиев сменил на этой должности Хаима Маймона. До назначения на эту должность Аллахвердиев был директором Caspian Telecom. Он занимал должности от IT специалиста до начальника департамента в таких банках, как "Российский Кредит", UnitedCreditBank, Amrahbank, Atlantbank и Nikoil Bank, а также работал в сфере IT, кредитования бизнеса, пластиковых карт и маркетинга.

ООО Azertelecom является магистральным оператором связи в Азербайджане. Компания была создана в 2008 году с целью осуществления деятельности на рынке фиксированной связи посредством предоставления международной фиксированной телефонной связи, интернета, а также передачи данных и голосовой связи.

Интернет-трафик Azertelecom поступает по магистральным линиям, проложенным в северном, западном и южном направлениях. Канал связи в северном направлении состыкован с магистральной сетью российского "Мегафона", через который Azertelecom имеет доступ (через Москву) к основным центрам подключения интернета, расположенным в Стокгольме и Франкфурте. Западный канал проложен через территорию Грузии и имеет прямой выход (через Стамбул - турецкий канал) во Франкфурт. В южном направлении сетевая инфраструктура Azertelecom имеет доступ к сетям стран ближневосточного региона через территорию Ирана.

Акционерами Azertelecom являются: Azerfon (торговая марка Nar) – 95 процентов, ООО Aztelekom - 2,5 процента и производственное объединение "Бакинская телефонная связь" - 2,5 процента.

(Автор: Гусейн Велиев)

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