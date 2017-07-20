Кувейт высылает 15 иранских дипломатов

2017-07-20 14:20 | www.oxu.az | 3

Власти Кувейта предписали покинуть страну 15 иранским дипломатам, закрыв аппарат военного атташе и атташе по культуре.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Мы приняли дипломатические меры против представителей дипломатии Ирана в стране для защиты прав Кувейта», - заявил каналу министр информации страны.

Как сообщили каналу источники, в четверг власти страны направили посольству Ирана ноту, в которой оповестили дипломатов о закрытии аппарата военного атташе и атташе по культуре. Власти Кувейта предписали 15 иранским дипломатам покинуть страну в течение 45 дней, таким образом, в стране остаются всего четыре дипломата из ИРИ.

Также правительство Кувейта приостанавливает работу всех межправительственных комитетов с Ираном.

Н.О.