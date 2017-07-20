Yusuf Çinar : Türkiye'nin tek başına Katar krizini çözme şansı yok

2017-07-20 14:10 | www.trend.az | 1

Uluslararası Araştırma Merkezi "Strategic Outlook" Başkanı Yusuf Çinar Trend Haber Ajansı'na Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çinar açıklamasında şunları kaydetti; "Türkiye'nin tek başına Katar krizini çözme şansı yok . Çünkü sorunun temel kaynağı Türkiye değildir. Türkiye tarafların özellikle Suudi Arabistan'ın sert tutumunun yumuşamasını sağlayabilir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerini ziyaret etmesinin temel sebebi tarafların sert tutumunun biraz daha yumuşamasını sağlamak amacında olduğunu düşünüyorum"

Türkiye'nin arabulucu olmaktan ziyade Katar'a yapılan diplomatik baskıya karşı Türkiye'nin dengeleyici rol oynadığını söyleyen Çinar, söyle devam etti; “Arabuluculuk yapan ülkenin tarafsız olması gerekir. Türkiye Katar krizi ortaya çıktığı andan itibaren tarafını Katar'ın yanında belirlemiştir. Cumhurbaşkanı bu geziyle birlikte Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile olan diplomatik ilişkileri ile Katar'a olan baskıyı azaltmayı amaçlamaktadır. Zira Türkiye Katar krizinin çok hızlı çözülemeyeceğinin farkındadır. Bunun için Türkiye bölge gerçeklerini yadsımadan pratikte sonuç alabileceği adımlar atmaktadır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez krizinin ardından bölgeye kritik ziyaretler gerçekleştirecek

İlk olarak 23 Temmuz’da krizin taraflarından Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek olan Erdoğan ardından krizde Türkiye gibi arabuluculuk rolü üstlenen Kuveyt’e geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak da 24 Temmuz’da Katar’ı ziyaret edecek.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın aralarında bulunduğu Körfez ülkeleri "terör örgütlerini finanse ettiği gerekçesiyle" Katar ile diplomatik ilişkilerini keserek bu ülkeye bir dizi yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kuveyt Körfez ülkeleri ile Katar arasında arabuluculuk çabalarını sürdürürken, Türkiye bu çabaya destek verdiğini açıklamıştı.