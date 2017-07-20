Песков: «Мы не рассматриваем вопрос экстрадиции Лапшина в Россию»

2017-07-20 14:32 | www.apa.az | 1

Экстрадиция блогера Александра Лапшина в Россию не является темой, которую рассматривает Кремль.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, это не тема Кремля», — заявил Песков.

Адвокат А.Лапшина Эдуард Чуркин не исключил возможность экстрадиции Лапшина в Россию.

Отметим, имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

А.Лапшину были выдвинуты обвинения по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям по обвинению в статье 318.2 А.Лапшин был лишен свободы на 3 года с отбыванием срока в колонии общего режима.

Выдвинутые в отношении Александра Лапшина обвинения по статье 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) были сняты. Суд пришел к заключению, что обвинения по данной статье не нашли своего подтверждения.