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Президент: «В международном общественном мнении произошел поворот в связи с вопросом Нагорного Карабаха»

2017-07-20 14:40 | www.apa.az | 4

«Несмотря на серьезные попытки армянского лобби, в вопросе доведения до мировой общественности реалий об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте в последние годы был достигнут большой прогресс».  

Как сообщает АПА, об этом на церемонии распределения квартир в очередном здании для журналистов по случаю Дня национальной печати заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана особо подчеркнул, что в международном общественном мнении произошел поворот в связи с вопросом Нагорного Карабаха.

Ильхам Алиев сказал, что журналисты должны руководствоваться такими основными критериями, как правда, объективность, должны быть очень ответственными и не поддаваться внешнему влиянию.

Ильхам Алиев подчеркнул, что влияние Азербайджана в мире непрерывно растет, наша страна считается центром мультикультурализма. Президент Азербайджана в частности отметил вклад азербайджанских медиа в этой области: «Азербайджанская журналистика должна быть более патриотичной, активно работать для предотвращения попыток влияния на нашу страну из-за рубежа. Национальные интересы должны быть превыше всего, информационное пространство Азербайджана должно быть защищено от попыток внешнего влияния».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в последние годы ответственность азербайджанских журналистов поднялась на высокий уровень.

Президент Азербайджана сказал, что государство не пожалеет сил для развития медиа, всегда будет держать во внимании бытовые проблемы журналистов. 

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