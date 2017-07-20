Президент: В международном общественном мнении возник перелом в связи с Карабахом

2017-07-20 14:46 | www.oxu.az | 4

«Несмотря на серьезные усилия армянского лобби, в последние годы был достигнут серьезный прорыв в направлении донесения реалий нагорно-карабахского конфликта до международного сообщества».

Как передает Oxu.Az, об этом во время церемонии открытия второго здания для журналистов сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства особо подчеркнул, что в общественном мнении на международном уровне возник перелом по вопросу карабахского конфликта.

Н.О.

