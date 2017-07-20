Ровнаг Абдуллаев: До 2023 г SOCAR планирует реализовать второй нефтехимический проект в Турции

2017-07-20 14:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - До 2023 года азербайджанская госкомпания SOCAR планирует реализовать второй нефтехимический проект в Турции стоимостью три миллиарда долларов, сказал в интервью агентству Anadolu президент компании Ровнаг Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, этот проект планируется начать после завершения строительства НПЗ Star.

«На сегодня инвестиции SOCAR в Турции достигли приблизительно 19,5 миллиарда долларов, часть из которых вложены в НПЗ Star. Сейчас сложно сказать, каким будет окончательный объем инвестиций в НПЗ, однако, на данном этапе мы уже вложили в этот проект шесть миллиардов долларов», - сказал Абдуллаев, добавив, что строительство проекта завершилось уже на 90 процентов.

Ранее глава SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов сообщил Trend, что компания работает над проектом создания нового химического предприятия в Турции. По его словам, скорее всего, это будет совместное предприятие. При этом, Гахраманов отметил, что одним из потенциальных инвесторов может стать Saudi Aramco, с которых SOCAR ведет соответствующие переговоры.

(Автор: Азад Гасанли)

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