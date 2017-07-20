Президент: «Нам удалось уберечь Азербайджан от возможных рисков»

2017-07-20 14:50 | www.apa.az | 4

«Сегодня азербайджанское общество живет в условиях спокойствия, безопасности, стабильности». «На сегодняшний день это уже само по себе достижение, и мы оберегаем нашу страну от всевозможных рисков».

Как сообщает АПА, об этом на церемонии распределения квартир в очередном здании для журналистов по случаю Дня национальной печати заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Внутри страны, можно сказать, источников риска нет. Проводится достаточно серьезная политика для нашей защиты от влияния из-за рубежа, как в идеологической сфере, так и в вопросе защиты границ и в целом. Мы все время стараемся, и, я считаю, мы добились того, чтобы уберечь Азербайджан от возможных рисков, чтобы азербайджанский народ жил в спокойной, мирной обстановке», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что проживающие в построенных для журналистов зданиях относятся к различному политическому спектру, и при распределении квартир соблюдалась объективность: «Здесь будут жить члены различных партий с разными политическими взглядами. На самом деле азербайджанское общество также развивается в этом направлении. В стране есть национальное единство. Общество объединилось вокруг одной цели. Наше развитие, стабильность, процветание сегодня, и вы это хорошо знаете, в разных уголках мира изучаются, иногда воспринимаются с удивлением. У этого есть очень простая причина, поскольку в Азербайджане создана прекрасная демократическая обстановка. В Азербайджане наблюдается экономическое развитие. Проводя независимую политику, наша страна и в регионе, и в мире укрепила свои позиции. Возможности нашего влиянии расширяются, растут, Азербайджан проводит миролюбивую политику. Во главе угла нашей политики стоят интересы гражданина Азербайджана и нашего государства. Считаю, два этих основных фактора уже имеют в Азербайджане очень сильную опору. Шаги, сделанные в социальной, экономической, а также в зарубежной политике, принесли нам большой успех, и в мире Азербайджан пользуется очень большим авторитетом».