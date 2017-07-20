Ильхам Алиев: «Журналисты - мои помощники»

2017-07-20 14:53 | www.apa.az | 4

«Журналисты своей деятельностью вносят вклад в развитие. Они освещают проблемы, которые беспокоят общество. Могу сказать, что иногда информацию о каком-либо неприятном случае я узнаю из прессы. Правда, меня информируют из разных источников. То есть мне докладывают основную информацию о внешней, внутренней политике и вопросах безопасности. Я также узнаю из прессы о вопросах, которые беспокоят людей, в связи с чем немедленно реагирую».

Как сообщает АПА, об этом на церемонии распределения квартир в очередном здании для журналистов по случаю Дня национальной печати заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Государственные чиновники или другие допускающие недочеты лица знают, что свобода слова и прессы в Азербайджане не позволят им совершить ошибки. Поэтому журналисты, может сами того не зная, являются моими помощниками. Я вас за это благодарю. Уверен, что вы и в будущем будете писать о темах, которые беспокоят общество, будете оперативно реагировать на несправедливость, незаконность, привлечете к этому внимание общества и госорганов» - сказал президент.