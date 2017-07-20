Новшество в болидах «Формулы 1»

2017-07-20 14:53 | www.oxu.az | 4

Система защиты головы пилотов Halo будет установлена на всех болидах «Формулы 1» в сезоне 2018.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, ранее в этом году была опробована защита Shield в виде прозрачного визора. За последние пять лет было протестировано множество подобных устройств, но окончательное решение сделано в пользу Halo.

Напомним, разговоры о важности введения закрытых кокпитов начались после страшной аварии пилота «Маруси» Жюля Бьянки, получившего тяжёлую травму головы, от которой он в итоге скончался.

Отметим, что в 2018 году Гран-при «Формулы 1» Азербайджана будет проведено 27-29 апреля.

Э.А.

