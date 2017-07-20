Место встречи президентов Азербайджана и Армении не определено – МИД РФ

2017-07-20 15:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ Место встречи президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, пока не определена, сказал на брифинге в четверг замдиректора департамента печати МИД России Артем Кожин.

По его словам, информация, которая ранее была напечатана в газете «Известия», со ссылкой на диписточник в МИД, о том, что следующая встреча лидеров двух стран пройдет в Москве, не соответствует действительности.

«Мы обратили внимание на статью в «Известиях». Мы хотели бы отметить фактические неточности, допущенные в публикации», - сказа он.

На консультациях тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ было предложение организовать встречу президентов до конца этого года, сказал Кожин, добавив, что место встречи предметно не обсуждалось.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева )