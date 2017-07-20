МВД задержало участников снятого на камеру преступления – ВИДЕО

2017-07-20 15:08 | www.oxu.az | 6

Со вчерашнего дня в социальных сетях распространилось видео, на котором на человека оказывают физическое и психологическое воздействие и требуют у него деньги.

Как передает Oxu.Az, в пресс-службе МВД сообщили Qafqazinfo, что еще до распространения этого видео совершившие преступление лица были задержаны.

Преступники совершили преступление в отношении Б.Мамедова, силой отобрали у него деньги, мобильный телефон и пенсионную карту.

На основе жалобы Б.Мамедова сотрудники Управления полиции Низаминского района Главного управления полиции города Гянджа установили, что преступление совершили Э.Юсифов и З.Мустафаев, которые были задержаны.

По факту ведется расследование.

A.M.

