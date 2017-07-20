Активы TPAO будут переданы на баланс дочерней компании BOTAŞ

2017-07-20 15:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Активы турецкой нефтяной компании TPAO будут переданы на баланс Turkish Petroleum International Company Limited (TPIC), входящей в состав акционерной трубопроводной компании BOTAŞ, сообщает в четверг сайт турецкой Resmi Gazete ("Официальная газета").

Согласно сообщению, весь инвентарь, автомобили, буровые станки, корабли переходят на баланс TPIC.

Наряду с этим, TPIC переданы также все зарубежные и местные лицензии на разведку и эксплуатацию нефти и нефтепродуктов.

Турецкая нефтяная компания TPAO основана в 1954 году и является одним из крупнейших нефтяных компаний в мире. TPAO имеет 6,53-процентное долевое участие в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан.

Компания TPIC основана в 1988 году.

Государственная трубопроводная компания BOTAŞ создана государственной нефтяной компанией TPAO в 1974 году в соответствии с постановлением турецкого правительства. Торговлей и транспортировкой газа BOTAŞ занимается с 1986 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)