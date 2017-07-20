Президент Азербайджана: «Около 80 процентов населения Азербайджана являются пользователями интернета»

2017-07-20 15:19 | www.apa.az | 5

«Абсолютно уверен, что в развитии каждой страны демократия играет особую роль. Страна может быть богатой с экономической точки зрения, может быть богата природными ресурсами, но если в обществе нет хорошей атмосферы, свобод, это развитие может быть частичным или неустойчивым. Наше преимущество заключается в том, что мы проводим политические и экономические реформы параллельно. Что, по моему мнению, очень правильная и продуманная политика. Потому что если мы посмотрим на развитые с демократической точки зрения страны, то увидим, что подавляющее большинство это экономически развитые страны. То есть, благосостояние, экономическое и социальное развитие являются основными условиями развития демократии».

Как сообщает АПА, об этом на церемонии распределения квартир в очередном здании для журналистов по случаю Дня национальной печати заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в Азербайджане демократическое и социально-экономическое развитие идут параллельно: «Поэтому считаю, что реформы в нашем обществе проводятся путем эволюции, они углубляются. Политические и экономические реформы также должны углубляться. Свобода слова в Азербайджане полностью обеспечена, никаких ограничений нет. Согласно предоставленной мне последней информации, около 80 процентов населения являются пользователями интернета. В этом случае со свободой слова не может быть никаких проблем. Правда, в некоторых случаях отдельные неправительственные организации критикуют, даже обвиняют нас. Однако эти обвинения не имеют под собой никаких оснований. Это всего лишь предвзятая позиция. Причина этого также ясна. Однако если посмотреть на реальную ситуацию, то все мы видим, что в Азербайджане полностью обеспечиваются свобода слова и все другие свободы. Свобода собраний, свобода политической деятельности, свобода совести, свобода слова, свобода печати полностью обеспечиваются и будут обеспечиваться в Азербайджане. Наша страна и в дальнейшем должна идти путем экономического и политического развития.

Считаю, что наша короткая история независимости показывает - это единственно правильный путь. Потому что Азербайджан не в такой уж и простой геополитической ситуации, в первую очередь, смог сохранить и укрепить свою независимую политику, не попал под какое-либо внешнее влияние. Развитие азербайджанского государства – в руках народа Азербайджана. Наша страна управляется волей азербайджанского народа. Мы добились большого экономического развития. Мы реализовали большие мегапроекты. Мы смогли представить нашу страну в мире в качестве центра мультикультурализма, и наш успех в этой области сегодня изучается во многих странах. То есть, в основе всех достигнутых успехов стоит наша продуманная политика, в том числе формирование демократического общества».