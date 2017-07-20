Президенту Азербайджана вручена премия «Друг журналистов»

2017-07-20 15:25 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен премии «Друг журналистов».

Как сообщает АПА, об этом на церемонии распределения квартир в очередном здании для журналистов по случаю Дня национальной печати заявил председатель Совета прессы Афлатун Амашов. По его словам, согласно результатам опроса, проведенного среди СМИ, за продолжительную политику в области обеспечения свободы слова и печати, поддержки СМИ, укрепления материально-технической базы, социальной защиты журналистов и улучшения их жилищно-коммунальных условий президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен премии «Друг журналистов».

Затем А.Амашов вручил премию главе государства.

Отметим, Совет прессы и Общественное объединение защиты журналистов «Рух» с 20 июня по 15 июля объявили опрос среди средств массовой информации для вручения премии «Друг журналистов» в 2017 году. С этой целью в Совете прессы создана рабочая группа.

Лауреата премии определят представители влияющих на общественное мнение известных телеканалов, радио, газет, журналов, информационных агентств, информационных интернет-ресурсов и журналистских организаций страны.

Отметим, что премия «Друг журналистов» учреждена в 1998 году Комитетом защиты журналистов Азербайджана «РУХ» (нынешним Общественным объединением защиты журналистов «Рух»). Награда учреждена в целях пропаганды и развития свободы слова и печати в обществе, оказания помощи в укреплении связей государственных структур, управлений, предприятий и организаций, общественных объединений и политических партий с медиа, стимулирования традиций заботы о средствах массовой информации.