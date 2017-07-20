AZ EN RU TR

МИД России о встречи Алиева и Саргсяна

2017-07-20 15:22 | www.oxu.az | 3

«Место встречи президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна пока не определено».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал на брифинге в четверг замдиректора департамента печати МИД России Артем Кожин.

По его словам, информация, которая ранее была обнародована в газете «Известия» со ссылкой на диписточник в МИД, о том, что следующая встреча лидеров двух стран пройдет в Москве, не соответствует действительности.

«Мы обратили внимание на статью в «Известиях» и хотели бы отметить фактические неточности, допущенные в публикации», - сказал он.

На консультациях тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ было предложено организовать встречу президентов до конца этого года, сказал Кожин, добавив, что место встречи предметно не обсуждалось.

Н.О.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər