МИД России о встречи Алиева и Саргсяна

2017-07-20 15:22 | www.oxu.az | 3

«Место встречи президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна пока не определено».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал на брифинге в четверг замдиректора департамента печати МИД России Артем Кожин.

По его словам, информация, которая ранее была обнародована в газете «Известия» со ссылкой на диписточник в МИД, о том, что следующая встреча лидеров двух стран пройдет в Москве, не соответствует действительности.

«Мы обратили внимание на статью в «Известиях» и хотели бы отметить фактические неточности, допущенные в публикации», - сказал он.

На консультациях тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ было предложено организовать встречу президентов до конца этого года, сказал Кожин, добавив, что место встречи предметно не обсуждалось.

Н.О.