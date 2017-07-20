Убийца своей невесты получил суровое наказание

2017-07-20 15:30 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжком преступлениям завершился судебный процесс по делу Наджафа Меджидова, обвиняемого в убийстве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева был зачитан приговор.

Суд приговорил Н.Меджидова к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Отметим, что убийство произошло в марте этого года. Жительница поселка Бина Хазарского района Баку Илаха Агаева 1991 г.р. известила своего жениха Наджафа Меджидова о намерении вернуть обручальное кольцо из-за того, что парень ведет тунеядческий образ жизни. Наджаф потребовал у Илахи встретиться с ним. Когда девушка отказалась, он пришел к ней домой и несколько раз ударил ножом в горло. Пытавшаяся ему помешать сестра Илахи Рагима Агаева 1997 г.р. получила два удара ножом.

В результате И.Агаева скончалась на месте. Р.Агаева в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

A.M.

