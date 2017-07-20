ООН отмечает активную позицию Беларуси в вопросах достижения гендерного равенства

2017-07-20 15:35 | www.trend.az | 2

ООН отмечает активную позицию Беларуси в вопросах достижения гендерного равенства. Об этом 19 июля шла речь на встрече заместителя председателя Совета Республики, национального координатора по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) Марианны Щеткиной с помощником генерального секретаря ООН, заместителем исполнительного директора структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин "ООН - Женщины" Лакшми Пури, сообщили Белта в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Марианна Щеткина проинформировала помощника генсека ООН о национальном докладе, который Беларусь представила на министерском сегменте Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию о выполнении ЦУР, в который вошел блок вопросов по гендерному равенству.

"В свою очередь Лакшми Пури высоко оценила усилия Беларуси по достижению гендерного равенства и отметила активную позицию нашей страны в ООН в этом вопросе", - подчеркнули в пресс-службе.

Национальный координатор рассказала также об усилиях Беларуси по обеспечению гендерного равенства и отметила, что один из приоритетов белорусского правительства - обеспечение трудовой занятости женщин как одного из главных условий их экономического благополучия и независимости.

Кроме того, на встрече стороны обсудили вопросы роли женщин в достижении ЦУР и расширения их прав и возможностей.

Вице-спикер Совета Республики 19 июля встретилась также с администратором Программы развития ООН (ПРООН) Ахимом Штайнером. Марианна Щеткина поблагодарила ПРООН за совместные проекты в области экономики и экологии, эффективного управления и поддержки групп населения, а также за содействие, оказанное Беларуси, в преодолении последствий чернобыльской катастрофы. Глава белорусской делегации выразила надежду на то, что ПРООН и впредь сохранит свою центральную роль в системе развития ООН и будет играть лидирующую роль в деятельности органов системы развития ООН по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В ходе беседы Марианна Щеткина отметила высокий профессионализм и инициативность страновой команды ПРООН в Беларуси, которую возглавляет резидент-координатор ООН-ПРООН Санака Самарасинха и выразила признательность за инициативу проекта по технической помощи в укреплении потенциала национального координатора и вовлечение парламента Беларуси в работу по достижению Целей устойчивого развития.

Как сообщалось, заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щеткина 18 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке приняла участие в общей дискуссии министерского сегмента политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. Она ознакомила участников форума с шагами, предпринятыми страной для осуществления новой повестки дня в области развития. Во время своего визита в Нью-Йорк Марианна Щеткина провела также встречу с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, главой делегации Азербайджана, заместителем премьер-министра этой страны Али Ахмедовым. Кроме того, национальный координатор дала интервью Радио ООН. В нем она заявила, что выполнение Повестки 2030 и достижение Целей устойчивого развития - это глобальная задача, которая может быть выполнена только при хорошей конструктивной кооперации, интеграции и сотрудничестве абсолютно всех государств.