МИД России прокомментировал вопрос организации встречи в Москве президентов Азербайджана и Армении

2017-07-20 15:38 | www.apa.az | 3

Как сообщает московский корреспондент АПА, заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин сказал, что они осведомлены об опубликованных некоторое время назад в газете «Известия» сообщениях о том, что якобы в Москве будет проведена встреча президентов Азербайджана и Армении.

«Мы осведомлены об этой информации. В этих сообщениях была допущена неточность в связи со встречей президентов. В распространенной газетой «Известия» статье со ссылкой на источник в МИД России говорится, что официальная Москва организует встречу президентов Азербайджана и Армении. Однако эта информация не соответствует действительности.

В ней отмечается, что предложение о встрече президентов было озвучено на заседании министров стран-членов ОБСЕ в Австрии на встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении. Отмечу, что в этой встрече принимали участие далеко не все главы МИД, которые указаны.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились в Брюсселе. Встречу организовали сопредседатели. На этой встрече был обсужден вопрос организации встречи президентов Азербайджана и Армении до конца этого года. Место встречи же не обсуждалось.

Учитывая, что вопрос нагорно-карабахского конфликта деликатная тема, призываем газету «Известия» ссылаться не на источники, а на официальную информацию», - отметил Кожин.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.