Власти Кувейта закрыли культурную миссию Ирана

2017-07-20 15:44 | www.trend.az | 7

Правительство Кувейта постановило прекратить работу культурной миссии Ирана в стране и деятельность связанных с ней представительств, передает РИА Новости со ссылкой на агентство KUNA.

МИД уведомило о решении посла Ирана и потребовало уменьшить количество дипломатов, работающих в посольстве.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что власти Кувейта предписали покинуть страну 15 иранским дипломатам, закрыв аппарат военного атташе и атташе по культуре. Кроме того, правительство приостанавливает работу всех межправительственных комитетов с Ираном.

Такие меры последовали после приговора кувейтского суда членам ячейки группировки "аль-Абдали". Обвинение утверждало, что боевики проходили тренировки в Иране под руководством группировки "Хезболлах".