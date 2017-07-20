Кувейт готовится выслать 15 иранских дипломатов

2017-07-20 15:55 | www.apa.az | 5

Власти Кувейта предписали покинуть страну 15 иранским дипломатам.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, министр информации страны заявил:

Мы приняли дипломатические меры против представителей дипломатии Ирана в стране для защиты прав Кувейта.

В четверг власти страны направили посольству Ирана ноту, в которой оповестили о закрытии аппарата военного атташе и атташе по культуре. Пятнадцати сотрудникам дипмиссии было предписано покинуть страну в течение 45 дней, таким образом, в Кувейте остаются всего четыре дипломата из Ирана.

Также правительство Кувейта приостанавливает работу с Тегераном всех межправительственных комитетов.

Такие меры последовали после решения кувейтского суда. В воскресенье суд приговорил к тюремному заключению членов группировки аль-Абдали. Обвинение утверждало, что боевики проходили тренировки в Иране под руководством движения Хезболлах.



