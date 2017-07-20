В Грузии в результате пожара три азербайджанские семьи остались без крова

2017-07-20 16:06 | www.apa.az | 7

В селе Гарачала района Телави Грузии, где проживают азербайджанцы, сгорели три дома.

Как сообщает местное бюро АПА, в одном из домов возгорание произошло в результате короткого замыкания. Пламя сразу же перекинулось на два соседних дома.

Хоть и никто не пострадал, три дома пришли в непригодное для проживания состояние. Три многодетных семьи потеряли кров над головой. Сейчас 19 человек нашли приют в доме родственников.

Председатель Национального конгресса азербайджанцев в Грузии Али Бабаев заявил АПА, что поэтому поводу сообщил руководству района Телави: «Руководство заявило, что до восстановления жилья пострадавшим семьям будет оказана помощь в связи с арендой».