Омбудсмен России: Ведутся переговоры об экстрадиции Лапшина

2017-07-20 15:59 | www.oxu.az | 4

«МИД РФ и Генеральная прокуратура могут потребовать передачи блогера Александра Лапшина России, такие переговоры ведутся».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Министерство иностранных дел и Генеральная прокуратура могут в рамках международной конвенции 1993 года и 2007 года о правовой помощи по уголовным делам требовать передачи его для производства уголовного дела на территории нашей страны. Такая работа, как мне известно, ведется, идет переговорный процесс», - сказала Т.Москалькова журналистам в четверг.

Н.О.