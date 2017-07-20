Азербайджан поддерживает тесное антитеррористическое сотрудничество с Соединенными Штатами - Госдеп

2017-07-20 15:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддерживает тесное антитеррористическое сотрудничество с Соединенными Штатами и активно борется против террористических организаций, стремящихся перебросить людей, деньги и материальные средства через Кавказский регион, говорится в страновом докладе Государственного департамента США за 2016 год, опубликованного в четверг на сайте ведомства.

«Страна по-прежнему сосредоточена на усилиях по борьбе с терроризмом, которые включают в себя судебное преследование лиц в соответствии с уставами, связанными с терроризмом, арест иностранных боевиков-террористов, приезжающих в Азербайджан из-за конфликтов за рубежом, и проведение специальных операций против тех, кто планирует террористические атаки», - говорится в докладе.

Азербайджан заявил о своей неизменной готовности противостоять террористической группировке "Исламское государство" (ИГ) путем обмена информацией, направленной на то, чтобы сорвать поток иностранных террористов в Ирак и Сирию и противодействовать незаконному финансированию террористических групп в этих странах, говорится в докладе. Высокопоставленные правительственные лидеры, в том числе руководители Совета мусульман Кавказа и Государственного комитета по работе с религиозными организациями, предприняли публичные шаги для борьбы с идеей ИГ и "Аль-Каиды", говорится в докладе. Они и другие высокопоставленные правительственные представители неоднократно осуждали международные террористические атаки, совершенные в 2016 году, отмечается в документе.

17 сентября 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и другие лидеры, присутствовавшие на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Бишкеке (Кыргызская Республика), совместно утвердили программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и другими формами насильственного экстремизма на 2017-2019 годы. Президент Ильхам Алиев также участвовал [8-9 июля прошлого года] в обсуждениях на Варшавском саммите НАТО по мерам борьбы с насильственным экстремизмом, говорится в докладе.

(Автор: Эльмира Таривердиева)