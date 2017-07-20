Торговля между Кореей и Казахстаном увеличилась

2017-07-20 15:48 | www.trend.az | 4

После падения цен на нефть торговля между Казахстаном и Кореей, наконец, начала расти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая сумма торгового оборота в 2014 году составила 1 млрд 460 млн долларов. Вследствие застоя экономики, вызванного падением цен на нефть, в 2015 эта сумма значительно снизилась на 55% и составила 760 млн долларов. В прошлом году она упала еще на 16,9% и составила 650 млн долларов. Вместе с этим с января по апрель текущего года сумма торгового оборота значительно выросла - на 278% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 390 млн долларов», - сообщил руководитель корейского агентства по торговле и инвестициям KOTRA Канг Санг Ёп, выступая на казахстанско-корейском форуме сотрудничества в Астане.

Он отметил, что цифры свидетельствует об улучшении состояния казахстанской экономики.

По его словам, объем экспорта Кореи в Казахстан в прошлом году снизился на 19,9% до 360 млн долларов. При этом в период с января по апрель текущего года объем увеличился на 91,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 140 млн долларов. Основные продукты экспорта - кабель, отопительное оборудование, синтетическая смола, автозапчасти, легковые автомобили, строительная тяжелая техника и косметика

«Импорт, показывая ежегодную динамику снижения, в этом году вырос значительно. С января по апрель текущего года рост импорта составил 594% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 250 млн долларов. С учетом того, что за весь прошлый год сумма импорта составила 280 млн долларов, цифры впечатляющие. Причина заключается в импорте урана на 180 млн долларов, но даже без этого рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 90%. Основные статьи - уран, ферросплавы, нефть, металлы, лекарственные препараты животного происхождения, медь, алюминий», - пояснил Канг Санг Ёп.

Он отметил, что данные приведены на основе корейской таможенной службы.