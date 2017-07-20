Пара акробатов поженилась в 38 разных странах за 83 дня – ФОТО

2017-07-20 16:04 | www.oxu.az | 4

Что делать, если вы и ваша вторая половинка не можете договориться о месте для свадебной церемонии? Просто жениться в максимальном количестве мест, которое вы посетите на планете, как эта пара влюбленных из Лос-Анжелеса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, после того, как Чита Платт (Cheetah Platt) и Райан Уодярд (Rhian Woodyard) обручились в прошлом году, они решили сделать свадебную поездку по всему миру.

В их распоряжении было официальное разрешение жениться в любой точке мира, но с условием сделать это в течение 90 дней. Свою первую свадебную церемонию они провели 8 февраля, и начиная с этого дня повторили тоже самое в Индии,Египте, Ирландии, Таиланде и еще в 34 странах. Благодаря пожертвованиям от людей, которые поддержали их необычную идею, они смогут завершить свой тур в ближайшее время.

Чита и Райан – профессиональные акробаты, это делает их снимки еще более экстраординарными.

С.С.

