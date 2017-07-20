В Грузии сгорели дома азербайджанцев – ФОТО

2017-07-20 16:10 | www.oxu.az | 6

В селе Гараджала грузинского района Телави сгорели три дома, принадлежавшие азербайджанцам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел из-за короткого замыкания в одном из домов. За короткое время пламя перекинулось на соседние дома.

Хотя никто не пострадал, три дома пришли в непригодность. Три многодетные семьи остались без крова. 19 человек сейчас остаются у родственников.

Председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев заявил, что говорил с руководством района Телави о произошедшем: «Руководство района заявило, что до восстановления домов поможет пострадавшим людям с арендой жилья».

А.Бабаев также заявил, что обращался к действующим в Грузии азербайджанским бизнесменам для оказания помощи данным семья.

A.M.

