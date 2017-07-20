Кыргызстан и Китай обсудили возможные модели создания инвестиционного фонда

2017-07-20 15:58 | www.trend.az | 4

«Необходимо определить формы эффективного инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем. В связи с этим важно создать финансовый инструмент сотрудничества для обеих сторон», - об этом сказал первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев в ходе встречи с делегацией Фонда Шелкового пути по вопросу создания Кыргызско-Китайского Фонда сотрудничества во главе с председателем Наблюдательного Совета ФШП Ян Цзычжуня, пишет КНИА «Кабар».

Абулгазиев подчеркнул, что Кыргызстан, являясь стратегическим партнером Китая, занимает одну из ключевых позиций в Центральной Азии в рамках продвижения проекта «Один пояс-один путь».

«Кыргызстан участвует в сопряжении инициативы создания Экономического пояса Шелкового пути со стратегией развития Кыргызстана и Евразийского экономического союза. Китай является ведущим инвестиционным партнером, осуществляющим различные инвестиции в течении многих лет, предоставляя кредиты и грантовые средства. Между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой активно осуществляется сотрудничество в различных отраслях промышленности, включая сферу обслуживания, перерабатывающую, горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство», - отметил он.

Председатель Наблюдательного Совета ФШП Ян Цзычжунь подчеркнул, что Фонд Шелкового пути заинтересован в укреплении двустороннего сотрудничества и готов приложить усилия для разработки взаимоприемлемой модели создания Кыргызско-Китайского фонда, которая должна основываться на коммерческих принципах.

В ходе встречи были рассмотрены и обсуждены возможные модели создания Кыргызско-Китайского фонда. В частности, в форме проектной организации и в форме Китайского инвестиционного банка.

Модель проектной организации представляет собой создание фонда с участием китайских и кыргызских представителей. Китайскую сторону будут представлять уполномоченные сотрудники «Фонда Шелкового пути», кыргызская сторона будет представлена проектной группой из 7-8 человек граждан Кыргызстана.

Модель Китайского инвестиционного банка предполагает собой создание на территории Кыргызстана инвестиционного финансового института со 100% долей китайского капитала за счет средств Фонда Шелкового пути. Статус института будет определяться международным соглашением между Кыргызстаном и Китаем.

По итогам встречи стороны выразили надежду, что в ходе переговоров будет найдена форма создания Кыргызско-Китайского Фонда, которая поможет расширить стратегическое партнерство между странами.