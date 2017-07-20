На границе Лянкярана и Лерика произошел пожар
2017-07-20 16:16 | www.oxu.az | 6
На муниципальных землях на границе Лянкяранского и Лерикского района вспыхнул пожар.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на 20-ом километре дороги Лянкяран-Лерик.
На территории сгорели кустарники и крупные деревья.
На место происшествия прибыло большое количество живой силы и техники лянкяранской противопожарной части МЧС, а также сотрудники министерства экологии и природных ресурсов.
Было предотвращено распространение огня в Гирканский национальный парк, пожар потушен.