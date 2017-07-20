В Киеве расстреляли азербайджанца – ФОТО

2017-07-20 16:25 | www.oxu.az | 6

В Киеве совершено убийство азербайджанца.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, убитый, которого звали Асиф Мамедов, был прописан в Алтайском крае России.

Отметим, что Мамедов 3 года назад застрелил в отеле в Новокузнецке 50-летнего гражданина Азербайджана.

После убийства Мамедов скрывался в нескольких городах России, а затем приехал в Киев.

Мамедов был убит перед развлекательным центром «Проспект» возле станции киевского метро «Чернигов». Двое киллеров всадили в него более двух десятков пуль.

Э.А.

