И все-таки, встречу лидеров Азербайджана и Армении инициирует Москва

2017-07-20 16:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ Несмотря на то, что на сегодняшнем брифинге представитель МИД России Артем Кожин опроверг информацию, которая ранее была напечатана в газете «Известия», о том, что следующая встреча лидеров двух стран пройдет в Москве, скорее всего, как минимум инициирована она будет именно Москвой.

История переговорного процесса вокруг Нагорного Карабаха показывает, что сопредседатели и стороны конфликта продвигались вперед тогда, когда в процесс вмешивались лидеры стран сопредседателей – США, Франции и России.

Именно в 2008-2011, когда президенты стран сопредседателей МГ делали адресные заявления по Нагорному Карабаху, а Дмитрий Медведев принимал непосредственное участие о встречах президентов сторон конфликта, в процессе нагорно-карабахского урегулирования намечались значительные сдвиги и даже происходили события, которые могли бы сблизить позиции сторон.

Второго ноября 2008 года в подмосковном замке «Майн Дорф», под патронажем российского президента Дмитрия Медведева, лидеры Азербайджана и Армении подписали декларацию, которая является первым документом после подписания в 1994 году документа о режиме прекращения огня, под которым одновременно стоят подписи двух конфликтующих сторон.

Трехсторонняя встреча президентов Армении, России и Азербайджана в Астрахани и принятая по ее итогам декларация вообще являлись безусловным "шагом вперед" в отношениях между Баку и Ереваном. А важность достигнутой между сторонами договоренности по обмену военнопленных и телами погибших сложно переоценить и сегодня.

Тогда, личное участие президентов стран сопредседателей, особенно лидеров США и России, было катализатором процесса переговоров вокруг Нагорного Карабаха.

Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, нельзя ожидать, что США и Франция будут принимать такое же активное участие в переговорном процессе, как Россия.

Во-первых, Москва хорошо знакома с ситуацией в регионе, в том числе изнутри, и в этом контексте лучше других стран-сопредседателей понимает, какая сторона на какой компромисс готова пойти. Кроме того, у Кремля есть рычаги давления на армянские власти, что является необходимым элементом продвижения мирного процесса. Международное сообщество более двадцати лет безрезультатно призывает Ереван к деоккупации азербайджанских территорий, и если на Армению не надавить, не принудить к миру, то оккупационная политика будет превалировать в армянской повестке дня и дальше.

Кроме того, , что на деле, проводя неконструктивную политику, Армения сегодня как бы самоустранилась от переговоров, не соглашаясь ни на одну инициативу по мирному процессу.

При этом, очевидно, что в последние годы эту нишу в переговорах занял Кремль. В последнее время Москва принимает все более активное участие, как медиатор в нагорно-карабахском процессе, и логично, что сегодня, когда российский вассал на Южном Кавказе отказывается от переговоров, эту функцию берет на себя хозяин.

Россия, имея партнерские отношения с другими странами региона, также может повлиять на нагорно-карабахский процесс еще и с точки зрения восстановления отношений с Анкарой.

Учитывая вышесказанное, именно российский трек в мирном процессе вокруг Нагорного Карабаха может стать успешным и привести к реальным подвижкам, а значит к деоккупации азербайджанских территорий и возвращению азербайджанских беженцев на свои исконные земли.

Баку, похоже также согласен продвигать процесс переговоров, больше полагаясь на здравый смысл представителей стран-сопредседателей Минской Группы ОБСЕ по решению конфликтов, чем на Ереван.

Сами же власти Армении, избрали тупиковую тактику саботирования процесса переговоров и всяческие провокации, которые стопорят мирный процесс. Для этого, в тот момент, когда все ожидают от Еревана реальных шагов, армянские власти предпринимают шаги, но в обратную сторону - пытаясь затянуть процесс по нагорному Карабаху и спровоцировать Азербайджан, на ответные действия, формально, при этом оставаясь в переговорном процессе.

И тут повлиять на Ереван и подтолкнуть его к реальным действиям может, пожалуй, опять таки только Москва.

По факту, на сегодняшний день, Армения присутствует в переговорах лишь в качестве наблюдателя, не принимающего решений и отдавшего на откуп Москве переговорный процесс. И тут есть надежда, что Москва понимает, что если дать Еревану возможность сохранить статус-кво, неприемлемый с точки зрения абсолютно всех международных игроков, это приведет к большой и кровопролитной войне.

(Автор: Эльмира Таривердиева )