На следующей неделе начинаются экзамены для приема учителей на работу

2017-07-20 16:38 | www.oxu.az | 4

Со следующей недели начнется проведение стадии тестовых экзаменов конкурса по приему учителей на работу в общеобразовательные учебные заведения.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил глава пресс-службы министерства образования Джасарат Валехов.

Отметим, что завершилась регистрация электронных заявлений для конкурса по приему учителей в общеобразовательные учебные заведения, входящие в систему министерства образования. В ходе процесса, который продлится с 1 по 14 июля, более 47 тысяч человек подтвердили свои электронные заявления для участия в конкурсе.

A.M.

