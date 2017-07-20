В Кюрдамире изнасилование школьника сняли на видео

2017-07-20 16:44 | www.oxu.az | 6

В Кюрдамирском района в отношении 13-летнего школьника совершили действия сексуального характера.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, 18-летний житель одной из школ района Мустафа Мехтиев (имя и фамилия изменены) вступил в половую связь со своим 13-летним односельчанином Фаридом Бабаевым. При этом он снял половой акт на видео, которое дошло до родителей школьника. Те обратились в полицию.

На основе обращения было проведено расследование, и факт нашел свое подтверждение. М.Мехтиев был арестован и отправлен в Гянджинский следственный изолятор.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 150 Уголовного кодекса АР.

Заместитель заведующего отделом образования Кюрдамирского района Исмаил Мехтиев прокомментировал aznews.az данный инцидент:

«Я поручил всем директорам, что если произойдет какой-либо негативный инцидент, то пусть сразу сообщают мне. Если такое произошло, и мне об этом не сказали, то либо директор уйдет с работы, либо я».

А.М.