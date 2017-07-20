Французским депутатам разрешили не носить пиджаки и галстуки

2017-07-20 17:10 | www.oxu.az | 3

Депутаты Национального собрания Франции не обязаны носить пиджаки и галстуки в ходе парламентских слушаний.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Бюро нижней палаты.

Вопрос об обязательном ношении мужчинами пиджака и галстука был рассмотрен на заседании высшего коллегиального органа Нацсобрания в среду. Поводом для его изучения стали действия депутатов фракции «Непокорившаяся Франция», которые в конце июня демонстративно пришли на первое заседание нового состава Нацсобрания без пиджаков и галстуков, решив «порвать с традициями» и отказаться от «навязанного дресс-кода». Поведение дерзких новичков нижней палаты вызвало критику со стороны ряда политиков.

По результатам июньских выборов партия «Непокорившаяся Франция» экс-кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона впервые смогла пройти в парламент.

«Бюро напоминает, что ни один из уставных документов не касается одежды депутатов и не накладывает обязательств ношения пиджака и галстука в зале заседаний», — сказано в докладе.

Между тем, соблюдение традиционного дресс-кода всегда было желательным. Так, в 2008 году, комментируя вопрос необходимости ношения галстука в ходе парламентских слушаний, Бюро настоятельно рекомендовало депутатам сохранять «надлежащий вид».

Н.О.