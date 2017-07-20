В Азербайджане начинаются приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей

2017-07-20 16:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 22 июля проведет вступительные экзамены по I и IV группам специальностей вузов на 2017/18 учебный год.

Как сообщили Trend в четверг в ГЭЦ, экзамены пройдут в общей сложности в 55 зданиях в 11 городах республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Геокчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамены начнутся в 11:00 и продлятся три часа.

Ожидается, что в экзаменах примет участие 27961 абитуриент. Из них 23510 будут сдавать экзамены по I группе специальностей, 4451 - по IV группе.

Результаты экзаменов будут опубликованы спустя 3-4 дня на сайте ГЭЦ. Также абитуриенты смогут узнать о своих результатах, отправив сообщение на короткий номер 7727.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)