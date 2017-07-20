Индонезия считает Беларусь ключевым партнером среди стран ЕАЭС

2017-07-20 16:57 | www.trend.az | 3

Индонезия считает Беларусь ключевым партнером среди стран Евразийского экономического союза. Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси Владимиром Лопато-Загорским, передает Белта.

"Министр отметила, что Беларусь является ключевым партнером Индонезии среди стран ЕАЭС по ряду направлений, в том числе в торгово-экономической отрасли. Индонезийская сторона заинтересована в подписании соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС", - рассказали в посольстве.

На встрече обсуждены вопросы организации визитов на высшем и высоком уровнях, расширение сотрудничества в военно-технической области и в формате международных организаций.

Ретно Марсуди поблагодарила Владимира Лопато-Загорского, который завершает дипломатическую миссию в стране, за плодотворную деятельность по развитию белорусско-индонезийских отношений.