Bölgesel Barış Köprüsü: TANAP

2017-07-20 17:13 | www.trend.az | 1

Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yrd. Doç. Dr. Hakan ARIDEMİR Trend Haber Ajansı için TANAP projesi hakkında makale kaleme aldı.

Bölgesel Barış Köprüsü: TANAP

Kafkaslar ve Balkan coğrafyası arasında bir köprü vazifesi gören ve enerji projesi olmanın yanında bir barış projesi olan TANAP, (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi), iki kardeş ülke, Türkiye ve Azerbaycan’ın iş birliğiyle ortaya çıkmış ve bu dev proje ile Avrupa ve Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bölgede gaz çeşitliliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

TANAP sayesinde Türkiye ve Azerbaycan bölgesel enerji projeleri için bir oyun kurucu ve güvenilir bir ortak olarak en önemli bölgesel aktörler haline gelmişlerdir. TANAP’ın barışa, refaha ve arz güvenliğine sağlayacağı katkı sayesinde bölgede bir istikrar ve güven ortamı tesis edilmektedir.

AB tarafından Güney Gaz Koridoru’nun önemli bir parçası olarak görülen TANAP, Avrupa için enerji arzı güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir projedir. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle de enerji güvenliğini sorgulayan Avrupa ülkeleri, her ne kadar ihtiyacın tamamını karşılayacak kapasitede olmasa da Azeri gazına, önemli bir alternatif olarak ihtiyaç duymaktadırlar.

TANAP, Türkiye için hem arz çeşitliliğinin sağlanması, hem siyasi olarak ülke topraklarından geçecek boru hattının katacağı değer hem de yatırımın yaratacağı istihdam açısından önem taşımaktadır.

TANAP ile Türkiye hem enerjinin transit merkezi hem de enerji ticaretinde merkez ülke konumuna yükselmektedir.

Not: Mayıs 2017 tarihi itibariyle projenin yüzde 72’si tamamlanmış olup 2018 yılında faaliyete başlanması beklenmektedir.

Dr. Hakan ARIDEMİR