Новые изображения могилы Физули – ФОТО

2017-07-20 17:17 | www.oxu.az | 5

Один из читателей сайта Kulis.az отправил сделанное фото в редакцию сайта.

Как передает Oxu.Az, читатель запечатлел могилу азербайджанского поэта Физули. Как известно, могила находится вблизи святилища имама Хусейна (а) в Кербеле (Ирак).

Неухоженное состояние могилы время от времени обсуждалось общественной прессой. Даже говорили, что после ремонта останки Физули будут перенесены в святилище имама Хусейна (а). Как видно, могила все еще находится на прежнем месте и ее не отремонтировали.

А.С.

