Серьезная угроза для пользователей Android – ФОТО

2017-07-20 17:24 | www.oxu.az | 4

Вслед за мошенниками, рассылавшими вирусы на компьютеры пользователей по всему миру, кибератаке подверглись телефоны с операционной системой Android.

Как передает Oxu.Az, впервые с серьезным вирусом, поражающим сотовые телефоны пользователей, мир столкнулся несколько месяцев назад. Вирус действовал по тому же принципу, как небезызвестный WannaCry, поражавший стационарные компьютеры, - зашифровывал пользовательские данные и требовал за «разморозку» смартфона выплатить преступникам определенную сумму в виртуальной валюте.

Новый тип вируса, который на минувшей неделе обнаружили специалисты по безопасности из известной компании McAfee, действует иначе. Вирус-вымогатель LeakerLocker получал доступ к данным смартфона, после чего требовал деньги, грозясь разослать личную информацию пользователя по списку контактов.

В обращении к владельцу зараженного телефона авторы вируса сообщают, что у пользователя есть трое суток, чтобы заплатить выкуп. Если требование хакеров не будет выполнено, история браузера, фотографии, переписка в социальных сетях, история звонков, тексты SMS-сообщений, а также переписка по электронной почте будут обнародованы.

Подцепить вирус (пока подтверждено несколько десятков тысяч заражений по всему миру) можно только в том случае, если скачивать приложения для своего телефона. На данный момент точно инфицированными специалисты по кибербезопасности называют два приложения, реализуемые через стандартные магазины программ для смартфона: Blur Wallpapers HD и Booster&Cleaner Pro. Но, скорее всего, отмечают эксперты, количество опасных приложений в ближайшие недели кратно возрастет.

Для защиты от этой угрозы Центр электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана дает следующие рекомендации:

В частности, в трети случаев «зараза» с телефона убирается при запуске встроенного антивируса. Если сделать это не удается, то необходимо перевести мобильник в безопасный режим. Для этого следует нажать кнопку «выкл.», выбрать режим «Отключить питание» и держать кнопку до тех пор, пока не появится сообщение «Переход в безопасный режим». После этого нажать «ОК». Затем нужно просканировать телефон антивирусными программами.

Тем, кто уже столкнулся с такой угрозой, рекомендуется обращаться на «горячую линию» Центра электронной безопасности министерства транспорта, связи и высоких технологий или электронный адрес team@cert.az.

Э.А.

