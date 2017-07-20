Анкара в одиночку не сможет решить катарский кризис

2017-07-20 17:01 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - У Анкары в одиночку нет шансов решить катарский кризис, так как основной причиной кризиса является не Турция. Об сказал Trend руководитель турецкого аналитического центра Strategic Outlook Юсуф Чинар.

По его словам, максимум, что сможет сделать Турция, - это добиться смягчения позиции Саудовской Аравии в этом кризисе.

Эксперт не исключает, что визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в страны Залива связан именно с попыткой добиться смягчения позиции Саудовской Аравии.

«Страна, которая стремится быть посредником в решении кризиса, должна быть нейтральной. Турция с первых дней катарского кризиса заняла сторону Катара», - сказал Чинар.

По его словам, Турция также осознает, что нереально быстро решить катарский кризис.

Отметим, что президент Турции в рамках ближневосточного турне, которое состоится 23-24 июля, посетит Катар, Саудовскую Аравию и Кувейт.

Сообщается, что цель визитов в эти страны - урегулирование катарского кризиса.

Напомним, что пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)