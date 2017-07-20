Инвесторы международных морских проектов обсудили потенциал портов Казахстана

2017-07-20 17:03 | www.trend.az | 5

В Актау 20 июля состоялся международный транспортно-логистический форум, на котором обсуждались вопросы увеличения грузооборота морских портов, единого тарифа Каспийского транзитного коридора и взаимовыгодного сотрудничества, кроме того, была продемонстрирована инвестиционная привлекательность Мангистауской области. Об этом сообщает пресс-служба акимата области, передает МИА "Казинформ".

Как отмечалось, в рамках реализации программы Президента РК Н.Назарбаева «Нұрлы жол» развитие новой евразийской логистической инфраструктуры является одним из важных приоритетов Казахстана. Мангистауская область в этой цепи играет немаловажную роль.С реализацией проектов в сфере логистики, запланированных в Мангистау, мощность Казахстанского логистического узла на Каспии к концу 2018 года будет составлять более 25 млн. тонн.

На встрече с приветственной речью выступил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

- Наша область является единственным регионом на берегу Каспийского моря и играет ключевую роль в рамках программы возрождения Великого Шелкового пути. Подтверждение этому вы увидели своими глазами, посетив морские ворота Казахстана - порты Актау и Курык, - сказал глава региона Ералы Тугжанов. - Для дальнейшего активного сотрудничества с прикаспийскими странами в Мангистау создаются все условия. Так, для развития транзитного потенциала страны в этом году начата реализация второй фазы строительства порта Курык - автомобильного перехода. Проект создаст конкуренцию в развитии автомобильных перевозок по альтернативным маршрутам. Активно формируется современный сухогрузный и паромный флот для развития мультимодальных логистических цепей. К 2020 году флот будет доведен до 20 судов.

В рамках форума были подписаны трехсторонний меморандум между акиматом Мангистаукой области и А+А Group of Companies, EnerMech, двухсторонний меморандум между портами Актау и Анаклия. Меморандумы были подписаны в целях взаимовыгодного сотрудничества в сфере привлечений инвестиций в области энергетики, транспорта и логистики.

В форуме приняли участие страны, которые активно развиваются в сфере морской логистики, являются крупными инвесторами международных морских проектов: представители портов из России, Азербайджана, Турции, Китая, Грузии, Америки, Великобритании, Италии, а также руководители государственных органов, местных крупных и нефтяных компаний.