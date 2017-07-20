Президент Ильхам Алиев: Сильный Азербайджан нельзя сравнивать с экономически слабой, нищей, живущей на иностранные пособия Арменией

2017-07-20 17:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сильный Азербайджан нельзя сравнивать с экономически слабой, нищей, живущей на иностранные пособия Арменией.

Об этом, в частности, в четверг сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии выдачи квартир журналистам по случаю Дня национальной прессы в новопостроенном здании.

Глава государства отметил, что Азербайджану удалось добиться серьезного перелома в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

«Раньше ситуация была такова: из межправительственных, межгосударственных отношений, из моих многочисленных встреч с коллегами все знали, признавали и, смотря на карту, было ясно, кто агрессор, а кто жертва агрессии. Однако эта информация, можно сказать, оставалась в монополии политической элиты. Представители общественного мнения, медиа зарубежных стран непреднамеренно или умышленно распространяют лживую и искаженную информацию о конфликте. Здесь, конечно же, большая роль армянского лобби. Потому что они каждую минуту, каждый день работают против нас. Для них первая мишень – Азербайджан. Потому что знают, что Азербайджан укрепляется, что у нашей страны большие возможности, что наше государство и наш народ никогда не смирятся с этой оккупацией и восстановят свою территориальную целостность. Поэтому армянское лобби и приближенные к ним политические деятели, в частности «политики», управляемые деньгами армянского лобби, распространяют в общественном мнении лживую информацию об Азербайджане и армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Мы смогли переломить эту тенденцию. Сегодня позиция Азербайджана больше оценивается как в межгосударственных отношениях, так и в общественном мнении. Неслучайно, что в документах, подписанных в рамках моих последних визитов, содержится особый пункт об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. В нем указано, что конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности государств, на основе резолюций Совета безопасности ООН. Это положение стало переломом в общественном мнении этих стран. Естественно, что в первую очередь и мы стараемся и настойчиво говорим, что в документах обязательно должен быть этот пункт. То есть, в общественном мнении был достигнут этот перелом, и правое дело, справедливая позиция Азербайджана по конфликту обладают большим преимуществом», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что противник обеспокоен этим.

«Можно сказать, что он в панике, потерпел поражение на поле боя, у нас очень сильная позиция и в правовой плоскости. Историческая справедливость тоже на нашей стороне. Потому что Нагорный Карабах, и не только Нагорный Карабах, но и нынешняя Армения - наши исторические земли. Сегодняшний развивающийся сильный Азербайджан нельзя сравнивать с экономически слабой, нищей, живущей на иностранные пособия Арменией. Единственным нашим слабым местом было медиапространство. И были естественные причины этой слабости там. Потому что армянская диаспора обладает большими возможностями в ведущих государствах, в частности в странах, связанных с конфликтом, они имеют свой бизнес, они прибрали к рукам некоторых политиков. Если можно так выразиться, они проникли в государственные структуры. И, пользуясь этими возможностями, они освещают свои позиции по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. И в этом направлении тоже был достигнут перелом. Мы должны приумножить свои усилия. Государственные, общественные и медиаструктуры по этому вопросу должны функционировать в рамках единой политики. Сегодня это так, и мне очень хочется, чтобы эта политика была еще сильнее», - сказал глава государства.