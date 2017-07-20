Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство и впредь будет активным в развитии свободной прессы

2017-07-20 17:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство и впредь будет активным в развитии свободной прессы.

Об этом, в частности, в четверг сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии выдачи квартир журналистам по случаю Дня национальной прессы в новопостроенном здании.

Глава государства отметил, что в Азербайджане для журналистов созданы все условия.

«Сегодня азербайджанское общество живет удобно, в условиях безопасности и стабильности. В нынешнее время это само по себе достижение. Мы оберегаем нашу страну от всех возможных рисков. Что касается источников риска, существующих внутри, то их, можно сказать, нет. Для защиты себя извне проводится достаточно серьезная политика – и в идеологической сфере, и в защите наших границ. В целом мы всегда стараемся защищать Азербайджан от возможных рисков, чтобы азербайджанский народ жил удобно, в условиях мира. Считаю, что мы этого добились», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что журналисты, которые живут в этих зданиях, и будут жить потом, относятся к различному политическому спектру. "Никакой пристрастности не было допущено и здесь. Люди с различными политическими взглядами, члены различных партий будут жить здесь вместе, как одна семья. На самом деле азербайджанское общество тоже развивается в этом направлении, в Азербайджане существует солидарность. Азербайджанское общество сплотилось вокруг единой идеи. Существующие у нас развитие, стабильность, благополучие, конечно, как вам сегодня хорошо известно, изучаются во многих уголках мира, порой встречаются с удивлением, и у этого есть очень простая причина. Потому что в Азербайджане прекрасная демократическая ситуация, в Азербайджане есть экономическое развитие, страна, проводя независимую политику, укрепляет свои позиции, как в регионе, так и в мире, расширяются, растут наши возможности влияния, и Азербайджан проводит миролюбивую политику. В центре нашей политики находятся интересы гражданина Азербайджана и интересы азербайджанского государства. Считаю, что эти два фактора обладают уже очень прочными опорами в Азербайджане. Наши шаги, предпринятые как в связи с социальной, так и экономической политикой, внешней политикой, принесли нам большой успех, и в мире существуют очень большие симпатии к Азербайджану. Я абсолютно уверен, что особую роль для развития каждой страны играет демократическое развитие. Страна может быть богата с экономической точки зрения, богата природными ресурсами, но если в обществе нет прекрасной атмосферы, нет свобод, это развитие может быть половинчатым или неустойчивым. Наше преимущество в том, что политические и экономические реформы мы проводим параллельно. Считаю, что это тоже очень правильная и продуманная политика. Потому что, если посмотреть на развитые с демократической точки зрения государства, то мы увидим, что абсолютное их большинство также экономически развитые страны. То есть, материальное благосостояние, экономическое и социальное развитие являются основными условиями для демократического развития. В Азербайджане и демократическое развитие, и социально-экономическое развитие идут параллельно. Считаю, что поэтому в нашем обществе эволюционным путем проводятся, углубляются реформы, и политические и экономические реформы должны еще больше углубляться", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане полностью обеспечена свобода слова, никаких ограничений нет. "По предоставленной мне последней информации, примерно 80 процентов азербайджанского населения является пользователями интернета. В этих условиях никаких проблем в связи со свободой слова быть не может. Правда, в ряде случаев некоторые неправительственные организации нас критикуют, и даже обвиняют. Однако эти обвинения не имеют под собой никаких оснований, и это просто предвзятая позиция. И причина этого известна. Но если смотреть на реальную ситуацию, то все мы видим, что в Азербайджане полностью обеспечены свобода слова и все другие свободы. В Азербайджане обеспечены и будут обеспечиваться свобода собрания, свобода политической деятельности, свобода совести, свобода печати. Азербайджан и впредь должен идти путем экономического и политического развития. Считаю, что наша короткая история независимости показывает, что это единственно правильный путь. Потому что в не такой уж простой геополитической ситуации Азербайджан, в первую очередь, смог сохранить и укрепить свою независимую политику, не подпадает ни под какое внешнее влияние", - сказал глава государства.