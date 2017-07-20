Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

2017-07-20 17:32 | www.trend.az | 1

Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un katledilen Necmettin öğretmenle ilgili TBMM’de yaptığını konuşmayı hatırlatan Kalın, "Siyasi kimlikleri bir tarafa bırakarak ttrörle mücedele için tek vücut olamnın en iyi örnekleriinden bir oldu" dedi.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

5 Temmuz'un seneyi devriyesinde milletimizin gücü bağımsızlığı hukukun üstünlüğünü tanımasını bir kez daha görmüş olduk. Milletimiz bu gecede tekrar sokağa döküldü ve bütün dünyaya, bağımsızlıklarına sahip çıkacaklarını tekrar göstermiş oldular. Bu vesileyle bütün milletimize teşekkür ediyorum.15 Temmuz'un seneyi devriyesi münasebetiyle; Güvenlik güçlerimizin temizlenmesi için operasyonlar sürüyor. Türkiye'nin güvenlik noktasında zaaf yaşadığı gibi bir takım spekülatif haberler var. Ancak 15 Temmuz'dan bir yıl sonra FETÖ'cü hainlerin temizlenmesiyle güvenlik güçlerimizin daha güçlü olduğunu gördük.

BATI PKK'YI GÖRMEZDEN GELİYOR

Malesef Batı, PKK terörünü görmezden gelmeye devam ediyor. Son olarak genç öğretmenimizin şehit edilmesiyle hüzne bozulduk. Demokrasi konusunda nutuk atan Batı, PKK terörü karşısında yine utanç verici bir şekilde sessizlik içerisinde. Türk milleti bunu unutmuyor. Kimin nerede Türkiye'nin yanında olduğunu görüyor.

KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 43. YILI

Hem Kıbrıs barış harekatının 43. yılı olması nedeniyle önem verdiğimiz bir gün. Aynı zamanda Kıbrıs halkının yanında olduğumuzu da göstermek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir ilke vardı: Biz Kıbrıs görüşmelerinde hep bir adım önde olacağız dedik. Ancak Rum tarafı nedeniyle arzu edilen netice elde edilemedi. Ama bu Kıbrıs konusunun kapandığı anlamına gelmiyor. Biz Kıbrıs halkının yanında olmaya devam edeceğiz .Kıbrıs Türk tarafına yönelik yaptırımlar devam ediyor. Kıbrıs Türk tarafı son derece yapıcı bir tutum içerisindedir. Bu gerçekler ışığında uluslararası topluma çağrımızı yeniliyoruz. Yaptırımlar kalkmalı.

MUSUL OPERASYONU

Sayın Ibadi'nin de ifade ettiği gibi Musul'un yeniden inşası için ciddi bir uluslararası iş birliğine ihtiyaç var. Biz Türkiye olarak yardıma hazırız.

KATAR KRİZİ

Bu hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın bir körfez turu olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız önce Suudi Arabistan'a gidecek ardından Kuveyt'e sonra da Katar'a geçecek. Krizin başından beri Türkiye yapıcı bir tutum içinde. Bunun neticelerini görmeye başladık. Türk Üssü'nün kapatılması şartı listeden çıkarıldı. Çalışmalarımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız Suud Kralı'nın rolüne önem veriyor. Kuveyt Emiri'nin de rolü önemli. Cumhurbaşkanımız, Körfez turunda bölgesel konuları bölge liderleri ile ele alacak.

MESCİD-İ AKSA'DA YAŞANANLAR

Güvenlik gerekçesiyle Mescid-i Aksa'nın sarılması, engellenmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değil. Mescid-i Aksa'nın statüsünün değişmesi için bir adım olarak görüyoruz ve bundan endişe duyuyoruz. Filistin halkı ve Mescid-i Aksa yalnız değildir. Harem-i Şerif'te kısıtlamalara gidilmesi kabul edilebilir bir şey değil.

AB İLE İLİŞKİLER

5 gün sonra Bakanlar düzeyinde Türkiye - AB zirvesi yapılacak. Burada yol haritasının nasıl ilerleyebileceği ile ilgili müzakereler yapılacak. Biz AB'ye tam üyeliği, güvenlik, ekonomi konusunda AB'nin menfaatine olacağını düşünüyoruz. AB'nin daha yapıcı bir tutum içinde olmasını da arzu ediyoruz.