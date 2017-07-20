МИД: Берлин меняет курс в отношениях с Турцией

2017-07-20 17:37 | www.oxu.az | 6

В связи с арестами немецких журналистов и правозащитников министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль объявил об изменении внешнеполитического курса ФРГ в отношении Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Korrespondent, это решение принято после согласования с канцлером Ангелой Меркель и главой Социал-демократической партии Мартином Шульцем заявил Габриэль в четверг, 20 июля, в Берлине.

По словам министра, будут пересмотрены условия, на который Германия предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь, например, в качестве государственных гарантий под кредиты.

Кроме того, следует пересмотреть предоставление помощи Евросоюза в рамках подготовки Турции к вступлению в ЕС, сказал Габриэль. Помимо этого МИД Германии ужесточает свои рекомендации о безопасности для граждан ФРГ, желающих посетить Турцию.

Недавно в Стамбуле арестовали немца Петера Штойдтнера и еще пятерых правозащитников, которых турецкие власти обвиняют в поддержке террористической организации.

Н.О.