Поставщиков некачественной курятины в Азербайджан привлекут к ответственности

2017-07-20 17:42 | www.oxu.az | 4

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре были расследованы материалы, поступившие из Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики Азербайджанской Республики о незаконных действиях должностных лиц нескольких компаний, импортирующих из Украины в Азербайджан замороженную курятину, массовая доля воды в составе которой превышала норму в 6 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в ходе расследования выяснилось, что должностные лица нескольких компаний, злоупотребив должностными полномочиями, поставляли из Украины в страну замороженную курятину, массовая доля воды в составе которой в 6 раз превышала норму. Таким образом, они обманывали потребителей. В связи с данным фактом было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 200.1 (обман потребителей) УК Азербайджанской Республики.

В настоящее время принимаются необходимые оперативно-следственные меры по установлению личностей обвиняемых и привлечению к их ответственности.

A.M.

