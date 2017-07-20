Центр е-безопасности Азербайджана предупредил о распространении вируса-вымогателя

2017-07-20 17:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Центр электронной безопасности министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предупредил пользователей устройств, работающих под управлением операционной системы Android, о распространении вируса LeakerLocker, говорится в четверг в сообщении министерства.

Ведомство, ссылаясь на исследование компании McAfee, сообщает, что вредоносный LeakerLocker распространяется в виде приложений через магазин Play Market.

В Play Market были обнаружены два приложения - Booster & Cleaner Pro и Wallpapers Blur HD. Компания Google уже оповещена о вирусе-вымогателе LeakerLocker.

В отличие от остальных вирусов-вымогателей, LeakerLocker не шифрует личные данные пользователей, а незаметно создает их резервную копию. После этого вредоносный софт угрожает разослать информацию всем контактам из телефонной книги и привязанной к устройству электронной почты.

Чтобы предотвратить отправку фотографий, переписок и истории браузера, жертвам придется заплатить 50 долларов.

Эксперты CERT советуют пользователям, столкнувшимся с данной угрозой, обратиться в центр по номеру 1654 или сообщить об этом по адресу электронной почты team@cert.az.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev