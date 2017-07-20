Глава МИД Азербайджана: «Поддержка ООН субстантивных переговоров вызывает одобрение»

2017-07-20 17:50 | www.apa.az | 4

«Поддержка ООН субстантивных переговоров вызывает одобрение».

Как сообщает АПА, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енча.

Э.Мамедъяров рассказал об агрессии и оккупации, совершенной Арменией в отношении Азербайджана. По его словам, поддержка ООН субстантивных переговоров вызывает одобрение. Он также отметил роль специализированных структур ООН, в частности Верховного комиссариата ООН по вопросам беженцев в предотвращении гуманитарного бедствия, с которым столкнулся Азербайджан, а также решении проблем беженцев и вынужденных переселенцев.

Э.Мамедъяров проинформировал М.Енча о процессе переговоров. Он добавил, что должен быть обеспечен полный и безоговорочный вывод ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана на основе соответствующих резолюций ООН, которые составляют основу урегулирования конфликта.