В Иране запретили купание в Каспийском море

2017-07-20 17:48 | www.oxu.az | 14

По итогам проверок на региональных пляжах на иранском побережье Каспия было запрещено использование воды на 13 пляжах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, по итогам проверок на областных пляжах на иранском побережье Каспия было запрещено использование воды на 13 пляжах.

Из 56 пляжей, расположенных на иранском побережье Каспия, в Мазандаране запрещены 10, в Гилане 2, в Гюлюстане – 1 пляж.

Из-за высокого уровня угрозы на этих пляжах они помечены «желтыми флагами». В качестве основных источников загрязнения воды называют сливаемые в море канализационные и сточные воды.

A.M.

